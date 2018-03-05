У Харкові поліція розслідує факти службової недбалості через низку аварій на тепломережах

Поліція перевірить, яким чином і в якому обсязі виділялись та використовувалися кошти на підготовку до опалювального періоду, хто відповідальний за готовність комунального господарства до роботи.

У Харкові поліція почала розслідування за фактом службової недбалості, що призвела до семи масштабних аварій на тепломережах протягом 10 днів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Харківської області, прокуратура процесуально керує у кримінальному провадженні за фактом службової недбалості (ч. 2 ст. 367 КК України), внаслідок якої сталося сім масштабних аварій на тепломережах протягом 10 днів.

За відомостями прокуратури, провадження відкрито наприкінці минулого тижня. Причиною стало те, що, починаючи з 22 лютого у Шевченківському, Київському, Немишлянському, Індустріальному, Слобідському, Основ’янському районах Харкова через пориви труб без тепла залишилося щонайменше 700 об’єктів: житлові будинки, учбові заклади, медичні установи тощо.

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У той же час у жовтні 2017 року керівництво міськвиконкому та відповідних комунальних підприємств прозвітували перед громадськістю про готовність мереж до опалювального сезону.

«Тепер поліція слідчим шляхом перевірить, яким чином і в якому обсязі виділялись та використовувалися кошти на підготовку до зимового періоду, хто відповідальний за готовність комунального господарства до роботи», - йдеться у повідомленні.

Санкція статті «Службова недбалість, що спричинила тяжкі наслідки» передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від двох до п’яти років.