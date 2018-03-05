Парламентська Асамблея НАТО в 2020 році може пройти в Одесі - губернатор Степанов

Найближчим часом Одеська область презентує нову антикорупційну програму на 2018-2020 роки.

Губернатор Максим Степанов запросив Парламентську Асамблею НАТО в Одесу.

Про це губернатор Максим Степанов заявив під час засідання Міжпарламентської ради Україна — НАТО. Він подякував учасникам зустрічі за вибір на користь Одеської області та запропонував розширити співробітництво з південним регіоном України

«Саме тут сьогодні ви даєте нове дихання національної безпеки України та Європи. І я пропоную провести весняну сесію Парламентської Асамблеї НАТО в 2020 році саме тут, в Одесі, в Одеському регіоні», — заявив Степанов.

Губернатор також розповів, що завдання налагодження міжнародного співробітництва багато в чому лежать не тільки на плечах держави, але й регіонів. Активна робота щодо децентралізації та запобігання корупції на місцях дозволять Україні розраховувати на більш активну підтримку західних партнерів, які уважно спостерігають за процесом реформ.

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«За це відповідають не тільки в Києві. Багато чого залежить від нас, місцевої влади, тому що реформи потрібні саме нам. Це стосується і реформування місцевого самоврядування і децентралізації, і прозорості в діях влади, і запобігання корупції. Це все те, до чого ми прагнемо. Основне завдання нашої співпраці — підвищення добробуту і якості життя наших громадян», — заявив Степанов.

Нагадаємо, в Одеському порту вже запрацювала Глобальна програма з контролюконтейнерных перевезень. 5 прикордонників і 5 митників будуть "фільтрувати" ризиковані вантажі, виявляти в документації ознаки корупції, відстежувати і запобігати перевезенню заборонених вантажів.

Розпорядженням голови ОДА було заново створено сектор запобігання та виявлення корупції, фактично ліквідований попереднім керівником області.

Найближчим часом Одеська область презентує нову антикорупційну програму на 2018-2020 роки.