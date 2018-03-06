Журналісти розповіли, як шахраї заробляють гроші на пожертвах для лікування дітей (відео)

Шахраї створюють фейкові сторінки в соцмережах, де вказують свої номери карток для переказу коштів, тому гроші благодійників до дітей не доходять.

Благодійність для одних – спасіння, але для шахраїв - золота жила. Охочих нажитися на чужій біді хоч відбавляй.

Телеведучий Дмитро Комаров та його помічниця-благодійниця Олена Семилет б’ють насполох. Вони вже три роки збирають гроші на порятунок дітей. І в цей же час знаходяться ті, для кого історії про смертельно хвору дитину - лише привід підзаробити, йдеться в сюжеті програми "Гроші".

Вони кажуть що іноді буває запізно для порятунку, а найскладніше розуміти те, що всіх не врятувати.

Дмитро Комаров все частіше стикається з шахраями. Бувало, що одним постом у соцмережі він збирав 3 млн грн за три дні. Шахраям це не дає спокою, тому вони вдаються до різних махінацій аби прибрати до рук ці гроші.

В мережі вони множать сторінки від імені Комарова. На фейкових сторінках міняють номер карти куди потрібно кидати гроші. Фейкові сторінки виявити складно - бо вони працюють лише день - потім їх видаляють.

Семилет також пройшла через хворобу свого сина і також збирала кошти для лікування лейкозу і після лікування хлопчик вже був дома. Проте згодом побачила в інтернеті пост зі своїм сином і проханням переказати гроші для його лікування.

Для тих, хто прагне допомогти, Комаров радить копіювати тільки той номер карти який указаний у першоджерелі і бути уважним перед тим як відправити гроші на порятунок дитини.