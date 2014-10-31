МВС порушить кримінальну справу проти Пореченкова

Про це повідомив у Фейсбуці міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков.

За словами Авакова, кримінальне провадження буде порушено вже в п'ятницю. Міністр підкреслює, що в'їзд в Україну Пореченкову буде закритий, і російський актор буде оголошений в розшук.

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"Подивимося як буде їздити в Європу", - додав Аваков.

Як повідомлялося раніше, актор Михайло Пореченков під час візиту в самопроголошену ДНР стріляв по українських військових у Донецькому аеропорту.