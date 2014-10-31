Бійців "Донбасу" тренуватимуть американські інструктори

30 жовтня група бійців батальйону "Донбас" вирушила у місто Золочів Львівської області. Там вони пройдуть навчання за експериментальною програмою, розробленою американськими інструкторами.

Про це повідомляється на офіційному сайті батальйону.

"Школа сержантів" дозволить їм оволодіти всіма тонкощами роботи з особовим складом, управління відділеннями, а також якісно працювати з військовим злагодженням.

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Згідно з цією програмою, бійці будуть проходити навчання протягом місяця. По її закінченні, вони стануть молодшими командирами.

"Продуктивне навчання бійців необхідні для подальшого проходження ними служби. Звичайно, крім підготовки і перепідготовки бійців, у нас є багато іншої роботи. Ми і в подальшому допомагаємо пораненим з лікуванням та матеріальним забезпеченням, а також повною мірою усвідомлюємо свою відповідальність перед полоненими побратимами та їх сім'ями", - зазначає комбат "Донбасу" Семен Семенченко.