У центрі Києва напали на марш жінок: у хід йшли зеленка і перцеві балончики (фото, відео)

Активісти постраждали від побоїв, перцевих балончиків і зеленки, частина з них написали заяви в поліцію.

8 березня в центрі Києва пройшло кілька акцій за права жінок і проти ґендерної дискримінації, які зрештою злилися в єдиний масштабний марш, кількість учасників доходило до 700 осіб.

Як повідомляє Інформатор, Дівчата і жінки пройшлися до Михайлівської площі, звідки вирушили до КМДА, приєднавшись до колони маршу «Годі терпіти!». Пізніше серед учасниць маршу з'явилися провокатори, почали вести себе агресивно.

Станом на 17:00 відомо про 5 активістів, які постраждали від побоїв, перцевих балончиків і зеленки. Частина постраждалих написали заяви в поліцію, повідомила Оксана Гузь, адвокат і активіст маршу.

«Один з нападів на сьогоднішній Марш. Тут поліція радить феміністкам згорнути свій банер, тому, що: «Ви хочете, щоб на вас зараз ще раз напали»? UPD. На них таки напали повторно. Праві силою видерли банер за цілковитого невтручання і сприяння (!) поліції», – пише на своїй сторінці в Facebook один з очевидців подій Максим Косатка.

Також журналіст з Краматорська Богдан Новак повідомив, що йому бризнули в обличчя перцевим балончиком на вході в метро Майдан Незалежності.

Як повідомляється на сторінці заходу в Facebook, на Бессарабській площі двох людей побили та облили зеленкою "представники правих угруповань".

"На Хрещатику представники цих груп відібрали у одній учасниці банер. Постраждалі будуть звертатися в поліцію", - йдеться в повідомленні.

Наразі марш вже завершено.