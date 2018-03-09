"Для мене немає більшого ворога, ніж він": Рубан про Медведчука

Ім'я Володимира Рубана не раз пов'язували з учасником Тристоронньої контактної групи на переговорах у Мінську та кумом російського президента Володимира Путіна — Віктором Медведчуком.

Затриманий через підозру в підготовці масштабних терактів в Україні керівник Центру визволення полонених "Офіцерський корпус" Володимир Рубан стверджує, що не контактував з лідером проросійської організації "Український вибір" і кумом Путіна Віктором Медведчуком.

"Він мені не родич. Для мене немає більшого ворога, ніж він", - сказав Рубан під час суду на запитання, чи дзвонив йому Медведчук. Про це пише "Українська правда".

Ім'я Володимира Рубана не раз пов'язували з учасником Тристоронньої контактної групи на переговорах у Мінську та кумом російського президента Володимира Путіна — Віктором Медведчуком. ЗМІ писали, що він був учасником організації Медведчука "Український вибір", але пізніше вийшов із неї та зареєстрував громадську організацію "Офіцерський корпус". Про це повідомляє "Громадське".

На сайті "Українського вибору" Медведчука прізвище Рубана згадується в авторах публікацій, але самих текстів немає.

Існує також партія "Офіцерський корпус", її члени балотувалися до місцевої ради Київської області 2015-го. Окрім Рубана, членом партії є також екс-командир Київського "Беркуту" Геннадій Абрамчук та екс-командир спецпідрозділу "Титан" Вадим Бартєнєв.

На сторінці ГО "Офіцерський корпус" ідеться, що її учасники збираються створювати "у межах діючого законодавства комендатуру по захисту об'єктів інфраструктури, охорони громадського порядку та особистої безпеки" та закликають "небайдужих" долучатися.

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В інтерв'ю "Громадському" 2015 року соратник міського голови Дніпра Бориса Філатова та колишній заступник голови Дніпропетровської облдержадміністрації Геннадій Корбан казав, що Рубан не є людиною Медведчука і займається обміном полоненими під патронатом саме Дніпропетровської ОДА:

"Ця людина провела з нами більше, ніж півроку. Повірте, я не побачив жодного зв'язку (з Медведчуком). Ба більше, останнім часом Рубана усунули від цієї діяльності, оскільки Медведчук ревнує тих, хто намагається займатися переговорами і конкурувати з ним на цьому полі. Тому я зовсім не згоден, що Рубан — людина Медведчука, радше його можна назвати нашою людиною".

У травні 2015 року сайт "Українського вибору" наводить слова соратника Віктора Медведчука і депутата від "Опозиційного блоку" Нестора Шуфрича: "Шуфрич заявив, що глибоко обурений фактами заробляння брудних грошей на обміні українських військовополонених, у чому журналісти неодноразово звинувачували Володимира Рубана".

Зазначимо, що суд вирішив арештувати Рубана на два місяці.