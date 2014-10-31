Держкіно підтримало ініціативу заборони фільмів і серіалів з Пореченковим

Про це йдеться в повідомленні Держкіно на сторінці в соцмережі. "Держкіно висловлює обурення щодо візиту російського актора Михайла Пореченкова на територію України і його участі у протиправній діяльності терористичної організації "ДНР"", - говориться в повідомленні.

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30 жовтня російський актор прибув до Донецька, хоча, у зв’язку з його підтримкою анексії Росією Криму, в’їзд на територію України йому заборонений.

Як зазначив голова Держкіно Пилип Іллєнко "реагуючи на підтримку терористичної діяльності актором Михайлом Пореченковим, ми схвалюємо ініціативу заборони фільмів за участі Пореченкова".

Нагадаємо, що за останній час Держкіно заборонило 3 фільми за участі Михайла Пореченкова - "Поддубний", "Біла гвардія" і "Спецназ".