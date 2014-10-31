В ОБСЄ назвали "ганебним" використання Пореченковим шолому із написом "Преса"

Організація з безпеки та співробітництва в Європі вважає використання російським актором Михайлом Пореченковим розпізнавальних знаків преси ганебним зловживанням безпекою журналістів.

Про це йдеться в заяві представника ОБСЄ з питань свободи слова Дуні Міятовіч.

В заяві зазначається, що декілька різних ЗМІ зафіксували, як 30 жовтня російський актор Пореченков, відвідуючи Донецьк, знаходився в оточенні бойовиків, стріляв з крупнокаліберного кулемету, одночасно будучи одягненим у шолом, на якому чітко видно зображений знак преси.

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“Це є прикрим і ганебним зловживанням розпізнавальними знаками преси. Це ставить журналістів у зонах конфлікту в серйозну небезпеку та шкодить всім зусиллям, які були зроблені для захисту представників медіа”, - йдеться в заяві.

При цьому наголошується, що безпека журналістів має важливе значення, і таким чином наявність розпізнавальних знаків преси слугує одним із небагатьох заходів, за допомогою якого можна забезпечити безпеку в зонах конфліктів.

Як повідомляв УНІАН, в Інтернеті з'явився відеоролик, на якому Пореченков з позицій бойовиків стріляв у напрямку українських військових в аеропорту Донецька.

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СБУ та МВС відкрили кримінальні провадження проти Пореченкова за участь у терористичній діяльності так званої «ДНР» (за ст. 258-3 ККУ) та за участь у складі воєнізованих або збройних формувань у нападі громадян (ст. 260 ч. 4).

Також СБУ в рамках кримінального провадження проти Пореченкова перевіряє інформацію щодо розстрілу ним мирних жителів Донецька.