Пореченков пояснив походження каски з написом "Преса"

"Всі дбають про безпеку. Що дали, те дали", - сказав актор, відповідаючи по телефону на запитання телеканалу "Дощ".

Читайте такожАктор Пореченков показав терористам свій фільм і постріляв з кулемета бойовиків в донецькому аеропорту

При цьому на питання, хто саме дав йому таку каску Михайло Пореченков не відповів, але сказав, що це були не сепаратисти.

За словами російського актора, в аеропорту Донецька напередодні він стріляв по мішенях, а взагалі туди він їздив для того, щоб привезти свій фільм і медикаменти.

Раніше в інтернеті з'явилося відео, де актор Михайло Пореченков стріляє з кулемета в камуфляжі і в касці "Преса". Голова Спілки журналістів Москви Павло Гусєв вже різко засудив його дії. "Якщо завтра чи післязавтра, будуть вбиті або поранені наші журналісти, нехай Пореченков знає, що їхня кров - на його руках і що він не мав права брати в свої руки зброї", - заявив Павло Гусєв.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні стало відомо, що російський актор Михайло Пореченков прибув у Донецьк і спілкувався з бойовиками з "ДНР" і стріляв з кулемета в частині аеропорту, яку контролюють бойовики. Варто відзначити, що під час відвідин аеропорту на акторові була каска з написом "Преса". У відповідь на дії актора СБУ порушила проти нього справу за ст. 258-3 Кримінального кодексу ("створення терористичної групи чи терористичної організації"). У МВС в свою чергу запропонували внести Михайла Пореченкова у список нев'їзних в Україну громадян і оголосити бойкот його фільмів.