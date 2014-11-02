Жителі Донецької області протестували проти "ДНР" (фото)

14:49, 02 листопада 2014
Суспільство
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Жителі міст Донецької області, які не окуповані бойовиками "ДНР" провели акції протесту проти так званих виборів "ДНР".

В Краматорске прошла немного численная акция / фото novosti.dn.ua

Аналогічна акція відбулася і в Києві, куди прийшли близько 500 осіб. Чиновники Донецької міськради і народні депутати, обрані від Донецької області, які перебувають в Києві, проігнорували акцію в столиці, повідомляють "Новини Донбасу".

Среди участнипков акции были в осноснов молодые люди / фото novosti.dn.ua

В руках учасники акцій тримали українські прапори, а також плакати з проукраїнськими гаслами.

Более многочисленный митинг состоялся в Мариуполе / фото novosti.dn.ua
Акция также состоялась и в Киеве / фото novosti.dn.ua
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