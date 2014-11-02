Жителі Донецької області протестували проти "ДНР" (фото)

Аналогічна акція відбулася і в Києві, куди прийшли близько 500 осіб. Чиновники Донецької міськради і народні депутати, обрані від Донецької області, які перебувають в Києві, проігнорували акцію в столиці, повідомляють "Новини Донбасу".

В руках учасники акцій тримали українські прапори, а також плакати з проукраїнськими гаслами.