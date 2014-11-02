На в’їзді до Криму у водіїв випитують дані про дислокацію сил АТО

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Києві повідомив керівник Інформаційно-аналітичного центру Ради національної безпеки і оборони України Андрій Лисенко.

«Невідомі особи в цивільному одязі здійснюють опитування водіїв транспортних засобів, які перетинають адміністративний кордон, на предмет одержання інформації про розташування сил і техніки підрозділів українських збройних сил і прикордонників», - сказав він.

Читайте такожРосія продовжує стягувати на Донбас війська і техніку (мапа АТО)Лисенко також повідомив, що на цій ділянці також було виявлено мікроавтобус радіолокаційної розвідки, який міг використовуватися для створення радіоперешкод, і для управління безпілотними літальними апаратами.