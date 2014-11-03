У Донецьку після проведення "виборів" поновилися бойові дії
00:42, 03 листопада 2014Суспільство
0 0
У Донецьку після проведення "виборів" поновилися бойові дії
REUTERS
Про це повідомляють журналісти та користувачі соцмереж, передає "Радіо Свобода".
Повідомляється, що поновилися обстріли Донецького аеропорту, який контролюють українські війська, і сусіднього села Піски, через яке йде постачання захисників аеропорту.
Читайте такожБойовики обстріляли українські позиції в районі Бахмутки, є загиблі
Зокрема, бойовики стверджують, що "поблизу Пісків розриви снарядів і постріли, йде бій", що "розвідувально-диверсійні групи карателів знову намагаються дістатися до міста і на територію аеропорту" і що "артилерія армії "Новоросії" завдала удару по позиціях "укрів" біля злітної смуги".
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter