У Донецьку після проведення "виборів" поновилися бойові дії

Про це повідомляють журналісти та користувачі соцмереж, передає "Радіо Свобода".

Повідомляється, що поновилися обстріли Донецького аеропорту, який контролюють українські війська, і сусіднього села Піски, через яке йде постачання захисників аеропорту.

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Зокрема, бойовики стверджують, що "поблизу Пісків розриви снарядів і постріли, йде бій", що "розвідувально-диверсійні групи карателів знову намагаються дістатися до міста і на територію аеропорту" і що "артилерія армії "Новоросії" завдала удару по позиціях "укрів" біля злітної смуги".