Суд не зглянувся над "тітушкою" Крисіним: на наступне засідання приведуть примусово

Клопотання Крисіна про охорону і закриті засідання будуть розглянуті лише у його присутності, вирішив суд.

На наступне засідання суду з розгляду справи щодо переслідувань «майданівців» одного з обвинувачених - «тітушку» Юрія Крисіна - приведуть примусово. Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення ухвалила суддя Дарницького райсуду Києва Любов Леонтюк.

Вона задовольнила клопотання прокурора Олексія Донського про застосування примусового приводу до Крисіна на підставі того, що на попередньому судовому засіданні Крисін отримав повістку на сьогоднішнє засідання, але не прийшов, і ні він, ні його адвокати не надали довідок щодо поважності причини його відсутності на сьогоднішньому засіданні.

Крім того, суддя зазначила, що всі три клопотання Крисіна, а саме - про розгляд справи у закритому режимі, виділення йому охорони та дозвіл брати участь у засіданнях суду через відеоконференцзв’язок, будуть розглянуті тоді, коли Крисін з’явиться у судове засідання.

Наступне засідання суду відбудеться 26 березня. Початок – о 13.00.

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Сьогодні, 15 березня, Крисін не прийшов на підготовче засідання Дарницького райсуду Києва з розгляду справи за обвинуваченням його та Сергія Чемеса (утримується під вартою) у протидії активістам Євромайдану у 2014 році, викраденні та тортурах людей, серед потерпілих – вбитий журналіст В’ячеслав Веремій. Адвокат заявив, що Крисін боїться за своє життя.

Як повідомляв УНІАН, 22 грудня 2017 року «тітушці» Крисіну, який 19 лютого 2014 р. добивав битою пораненого Веремія, суд виніс вирок у вигляді 4 років позбавлення волі з відстрочкою покарання терміном на два роки. Розгляд апеляції заплановано на 19 березня.

Довідка УНІАН. Крисін та Чемес обвинувачуються за трьома епізодами кримінального провадження.

За даними слідчих, у січні 2014 року біля станції метро «Петрівка» «тітушки» викрали Владислава Іваненка, вивезли в лісосмугу у наметовий табір «тітушок» біля станції метро “Бориспільська” та катували, вимагаючи під відеозапис надати певну інформацію.

Крисіну і Чемесу інкримінується залучення осіб до охорони табору «тітушок» та надання вказівок про вчинення протиправних дій стосовно потерпілого Іваненка.

За другим епізодом справи Крисін і Чемес виступають як організатори «тітушок», які 18 лютого 2014 року, за декілька годин до нападу на журналіста В’ячеслава Веремія, кидали вибухівку на барикади «майданівців» на вулиці Прорізній у Києві.

Також за даним епізодом Крисіну та Чемесу інкримінується протидія учасникам акцій протесту, оскільки вони поставили підлеглим “тітушкам” завдання не випускати та не впускати активістів з/на Майдан Незалежності шляхом застосування до них насильства.

За третім епізодом справи – про вбивство Веремія – обвинувачується лише Чемес, оскільки Крисіну уже винесено вирок у відповідному провадженні.