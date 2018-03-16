Кривава ДТП у Харкові: в обвинувальному акті не встановлено точну швидкість, з якою рухався Lexus Зайцевої

Дронову інкримінують те, що він перед початком руху не переконався в безпеці свого руху.

Адвокат одного з обвинувачених у справі про резонансну ДТП у Харкові Геннадія Дронова Сергій Перепелиця звернув увагу, що в обвинувальному акті не встановлена швидкість, з якою рухався автомобіль Олени Зайцевої.

Прес-секретар прокурора Харківської області Віта Дубовик підтверджує, що точна швидкість дійсно не встановлена, в обвинувальному акті зазначено, що автомобіль Lexus рухався з перевищеною швидкістю, не менше 80 км за годину. Але вона вважає, що це вже правопорушення, і цього достатньо, передає "Громадське радіо".

"Дійсно, експерти не встановили з точністю до одного кілометра швидкість автомобіля Зайцевої. Але тим не менш, у нас є правила дорожнього руху, на той момент, коли було скоєно ДТП, говорили нам, що автомобіль мав право рухатися зі швидкістю не більше 60 км/ч. +20 км – це все одно значне перевищення швидкості. За великим рахунком – а на що впливає конкретна швидкість автомобіля? Ми встановили факт порушення, і він є в обвинувальному акті, він ставиться у провину і людина буде за це відповідати перед судом. Прокурори просили експертів встановити точну швидкість автомобіля, але навіть якщо у експертів не вийшло встановити швидкість з точністю до одного км, то це не означає, що хтось не допрацював і справа розвалиться. У нас є експертиза і ми впевнені у своїй обвинувальній позиції", — заявляє Дубовик.

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Перепелиця вважає, що встановити точну швидкість автомобіля принципово важливо.

"У будь-якій транспортній пригоді встановити швидкість автомобіля - дуже важлива складова. Принципово це те, що Дронову інкримінують те, що він перед початком руху не переконався в безпеці свого руху. Але тут питання: він переконався в небезпеці автомобіля Lexus, що рухався зі швидкістю 80 км/год або 150 км/год? Це дуже принципова різниця, щоб встановити, чи була у нього можливість взагалі побачити таку небезпеку. Тому що у випадку, коли автомобіль рухається зі швидкістю 120 км/год, він за 1 секунду проїжджає певну відстань. І коли Дронов побачив той автомобіль, на відстані він був? На відстані 20 метрів або 150 метрів? Якщо ця відстань 150 метрів, то яка ж це небезпека?", - заявив адвокат.