Перед обстрілом безпілотник ОБСЄ зафіксував, як бойовики вантажили в «Урали» ПЗРК і зенітки

Про це повідомляє «Українська правда» с посиланням на Спеціальну моніторингову місію ОБСЄ в Україні.

"У 2,5 км від села Широкине (17 км від Маріуполя і на схід від лінії зіткнення) безпілотний літальний апарат (БПЛА), перебуваючи на висоті 1,5 км, зафіксував бронетранспортер і два вантажних автомобілі "Урал" на місці, що здавалося контрольно-пропускним пунктом. Це відбулося о 13.05 2 листопада", - йдеться в повідомленні.

За декілька хвилин безпілотник також зафіксував чоловіка у камуфляжній формі, який завантажував переносну зенітно-ракетну систему у вантажівку, припаркований неподалік БТР та "Урали".

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"Після того, як полотно, що вкривало задню частину вантажівки, забрали, було виявлено встановлені там зенітні гармати (ймовірно, ЗУ-23). Одразу після цього безпілотник було обстріляно, проте жоден з пострілів не влучив у ціль", - зазначається в заяві місії.

"Безпілотний літальний апарат успішно приземлився о 13.54", - повідомляє місія.