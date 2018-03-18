Українського політв'язня Кольченка з 8 березня утримують в штрафному ізоляторі

Кольченко нещодавно відсидів у ШІЗО 10 діб за "порушення форми одягу".

Українського політв'язня Олександра Кольченка, якого незаконно засуджено в Росії, з 8 березня утримують в штрафному ізоляторі виправної колонії.

Про це повідомляє на своїй сторінці у Facebook російська правозахисниця Тетяна Щур із посиланням на інформацію працюючого за договором з Уральської правозахисною групою адвоката, який відвідав Кольченка у виправній колонії.

«Сашу з 8 березня тримають у ШІЗО. Його помістили туди на 13 діб за нібито пересування без охорони саме тими місцями, де він та інші засуджені, як правило, ходять без охорони: до бібліотеки, до їдальні... », - повідомила правозахисниця і відзначила: «Це формальний привід покарати засудженого, але він застосовується лише тоді, коли це вигідно начальству».

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Щур нагадала, що Кольченко нещодавно відсидів у ШІЗО 10 діб за «порушення форми одягу», не пришив бирку із прізвищем на одяг, який тимчасово заміняв випраний до свята бушлат.

«Особлива підлість нинішнього оселення полягає в тому, що напередодні ми передали йому довгоочікувану передачу так необхідну хлопцю, у якого лікарі констатували проблеми з серцевим ритмом. Тепер цю передачу Саша отримає лише після ШІЗО, і що до нього дійде - велике питання!» - зазначила правозахисниця.

Як повідомляв УНІАН, активіста Кольченка і режисера Олега Сенцова затримали співробітники ФСБ РФ у Криму навесні 2014 року. Їх етапували до Росії, де судили за сфабрикованим обвинуваченням в організації терактів і підпалів офісів партій на півострові. Російський суд у серпні 2015 року засудив Сенцова і Кольченка до 20 і 10 років ув'язнення, відповідно. Обидва провину не визнали.

Кольченко відбуває покарання у виправній колонії №6 (м.Копейськ, Челябінська область РФ).