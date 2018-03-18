ЗМІ дізналися ймовірну причину самогубства українського льотчика Волошина
Причинами самогубства виконувача обов'язків директора КП "Миколаївський міжнародний аеропорт", військового льотчика Владислава Волошина можуть бути проблеми, що виникли у ході ремонту аеропорту.
Про це "Новостям-N" на правах анонімності повідомив один з працівників аеропорту, який близько знав Волошина.
За словами джерела, ситуація з ремонтом в аеропорту залишається складною — насамперед, через "непонятки" у системі фінансування.
"Одна з миколаївських фірм виграла тендер на виробництво електромонтажних робіт в аеропорту на велику суму — близько 60 мільйонів гривень. Фірма отримала передоплату в сумі 10 мільйонів й виконала більшу частину робіт. Однак нещодавно надійшла вказівка (від кого саме — джерело не хоче говорити - Ред.) більше грошей підряднику не платити, а укласти договір на електромонтажні роботи з іншою фірмою", - йдеться у повідомленні ЗМІ.
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За словами джерела, в аеропорту було багато й інших проблем, які пригнічували в.о. директора.
Одночасно, за словами товаришів за службою з 299 бригади тактичної авіації, Волошин був людиною дуже вразливою, з підвищеним почуттям справедливості. Одразу після свого звільнення з армії він розмістив на своїй сторінці у Facebook пост під умовною назвою "Чому я пішов з армії", де описав безліч проблем, з якими стикаються військовослужбовці. Пізніше пост був видалений, однак його встигла скопіювати низка сайтів.
"Не відкидається, що описані в ньому проблеми, в тому числі й фінансові, продовжували переслідувати Волошина і після звільнення з військової служби", - припускає видання.
Як повідомляли місцеві ЗМІ, 18 березня в Миколаєві застрелився в. о. директора Миколаївського аеропорту Владислав Волошин. Після пострілу він залишався живий, рідні, які перебували вдома, викликали "швидку", але потерпілий помер.
У нього залишилася дружина й двоє малолітніх дітей.