Військові, які загинули внаслідок вибуху під Маріуполем, фактично врятували своїх побратимів

Двоє військових, загиблих внаслідок потужного вибуху в Маріуполі, який стався у неділю вранці біля східного блокпосту міста, фактично врятували своїх колег, бо зупинили автівку далеко від блокпоста, йдеться в сюжеті ТСН. 19:30.

Бійці примусили підозрілий легковик загальмувати за кількасот метрів і самі до нього підійшли. Рух автомобіля контролювався за допомогою безпілотного літака, а приведення в дію вибухового пристрою здійснювалося дистанційним способом.

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За планом терористів, водій мав загинути на місці, але він вижив. Слідчим він уже розповів, що його примусили перегнати автівку до українського блокпосту, нібито для того, щоб передати її одному з нацгвардійців. Переконує, що про бомбу він не знав, але камікадзе мимоволі добре знає та розповідає про ватажків бойовиків, які послали його на смерть.

Бійці Національної гвардії з теплотою згадують своїх загиблих побратимів. У 31-річного солдата Руснака залишилися сиротами двоє малих дітей, хлопчик та дівчинка, яких чоловік виховував сам.

У майора Хітріка залишилися сиротами троє дітей, а рідний брат теж служить у зоні АТО.

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Бійці на блокпосту припускають, що цим терактом їх хотіли залякати, але наші воїни переконують - зрозуміли, що сам ворог їх боїться, тому не відважується йти в бій, а влаштовує підлі теракти.

Раніше повідомлялося, що від обстрілу терористів постраждали двоє мирних мешканців поблизу Маріуполя.