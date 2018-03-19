Голова Миколаївської ОДА про самогубство Волошина: почали розповсюджувати різну нісенітницю

Савченко закликав не поширювати телефонну переписку Волошина, який наклав на себе руки.

Голова Миколаївської обласної адміністрації Олексій Савченко заявляє, що дізнався про самогубство в.о. директора Миколаївського аеропорту Владислава Волошина, перебуваючи у лікарні.

"Трагічна новина про смерть справжнього героя і щирого патріота Владислава Волошина застала мене під час проходження курсу лікування, і я досі не можу в це повірити", - йдеться у повідомленні Савченка на його сторінці у Facebook.

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За його словами, багато з тих, хто навіть не був знайомий з Владом та його роботою на підприємстві, "почали розповсюджувати різну нісенітницю про якісь мільйонні тендери".

"Дехто взявся тиражувати телефонну переписку Влада, як я зрозумів, з колишніми керівниками КП "Миколаївський міжнародний аеропорт", які й натворили на підприємстві казна-що", - пише голова Миколаївської ОДА.

"Припиніть займатися незрозумілими речами. Є правоохоронні органи, які об’єктивно і неупереджено розберуться в тому, що сталося. Чекаю офіційної позиції від компетентних органів і всі, хто причетний до того, що сталося, незважаючи ні на які нюанси, обов’язково понесуть відповідальність", - йдеться у його повідомленні.

Як відомо, ЗМІ оприлюднили телефонне листування Волошина, в якому йдеться, що він хотів писати заяву на звільнення, але голова ОДА продовжив йому контракт, в. о. керівника аеропорту писав, що у нього "суїцидальні настрої".

18 березня повідомлялося, що в Миколаєві вчинив самогубство 29-річний в. о. директора КП "Миколаївський міжнародний аеропорт" Владислав Волошин.

Він був пілотом штурмовика Су-25 299-ї Миколаївської бригади тактичної авіації. Під час служби скоїв 33 бойових вильоти.

З армії звільнився за сімейними обставинами. Нагороджений орденом "За мужність" ІІІ ступеня.