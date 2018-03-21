«Свинота така» та «с*ка, г**но смердюче!»: як українські вчителі стають «зірками» соцмереж (відео)

В Україні почастішали випадки скандалів за участі педагогів.

На початку березня в Харкові директор гімназії №6 обізвала дитину "свинотою". Згодом, спілкуючись з журналістами, жінка "розкаялася" за сказане.

В середині березня інтернет сколихнуло інше відео. В Одеській області репетитор била і душила своїх учнів. За її словами, принижувала і била своїх учнів заради їхнього блага. Згодом, спілкуючись з журналістами, жінка визнала, що перегнула палку.

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19 березня ще одна вчителька стала «зіркою» соцмереж. У школі під Києвом вчителька фізики ображала одного з учнів прямо під час уроку. На відео чутно, як вчителька обзиває учня «с*кою», «г**ном смердючим», «гидотою» і «засранцем».