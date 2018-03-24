У ніч із суботи на неділю стрілку годинника потрібно буде перевести на одну годину вперед.

Україна у ніч на 25 березня перейде на «літній час», що передбачає переведення годинників на одну годину вперед.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства економічного розвитку і торгівлі.

«У ніч із суботи на неділю стрілку годинника потрібно перевести на одну годину вперед», - повідомили в міністерстві.

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Довідка УНІАН. Згідно з постановою Кабінету міністрів України від 13 травня 1996 року № 509 "Про порядок обчислення часу на території України" з урахуванням порядку обчислення часу, що діє в країнах Європи з 1996 року, уряд прийняв постанову запровадити на території України такий порядок обчислення часу: час другого часового поясу (київський час) із переведенням щорічно стрілки годинника в останню неділю березня о 3.00 на 1 годину вперед і в останню неділю жовтня о 4.00 на 1 годину назад. При цьому перехід щоразу затверджується окремим наказом Мінекономрозвитку.

Нагадаємо, зміни в часі негативно позначаються на самопочутті деяких людей. Можуть викликати: депресію, дратівливість, втомлюваність та зниження працездатності. Уникнути цього можна, дотримуючись простих правил.