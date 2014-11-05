Ліквідований бойовик "ЛНР", який хвалився вбивствами українських солдатів в соцмережах

Як повідомляється на його сторінці в соцмережі під ніком Влад Москвич, похорон відбудеться завтра, 6 листопада.

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Владислав Мацкевич хвалився вбивствами українських солдатів на своїй сторінці в червні. Тоді він написав: "Я спалив БТР і відправив на той світ 10 бандерлогів,там ще їх культяпки стирчали з люків,згоріли заживо,так їм і треба тварям))", передає "Новий час".

Це не перший випадок, коли російські військові хваляться в соцмережах фотографіями облоги українського кордону. 23 липня військовий РФ Вадим Григор'єв виклав знімки артилерійських знарядь з підписом: "Всю ніч довбали по Україні. Ще раніше російський прикордонник виклав у своєму інстаграмі знімки танка і бойовиків, які їдуть з РФ в Україну.

Пізніше солдат Михайло Чавунів в соціальній мережі показав фотографії систем залпового вогню, підписавши: "Градами в Україну".