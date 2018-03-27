Диспетчери, які не відповідають: журналісти дізналися, на що витрачаються гроші киян (відео)
18:28, 27 березня 2018Суспільство
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Журналісти дізналися, як працюють диспетчерські служби, і куди зникають виділені на них гроші.
Кадр із відео програми "Гроші"
"Типова ситуація - світло раптово зникло. Спробуємо зателефонувати до диспетчерської самостійно та лишити заявку. За 10 хвилин для нас не знайшлося вільного оператора. При цьому, на послуги диспетчерів лише у шевченківському районі цього року виділили більш як 4 з половиною мільйони гривень", - говориться у сюжеті програми "Гроші".
У 2017 році на ці служби київська влада виділила 33 мільйони гривень, у 2018 році - 47 мільйонів. "Вони просто збирають гроші, по суті ні за що не відповідають", - стверджує екс-міністр ЖКГ Олексій Кучеренко.
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