Диспетчери, які не відповідають: журналісти дізналися, на що витрачаються гроші киян (відео)

18:28, 27 березня 2018
Суспільство
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Кадр із відео програми &quot;Гроші&quot;

У 2017 році на ці служби київська влада виділила 33 мільйони гривень, у 2018 році - 47 мільйонів. "Вони просто збирають гроші, по суті ні за що не відповідають", - стверджує екс-міністр ЖКГ Олексій Кучеренко.

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Теги: #Київ#комунальники