В Україні після трагедії в Кемерові розпочались масштабні перевірки громадських закладів (фото, відео)

Перевірки проходитимуть по всіх громадських закладах в режимі додаткового тренування персоналу.

Державна служба з надзвичайних ситуацій на виконання рішення Уряду розпочинає масштабні перевірки закладів масового скупчення людей на предмет виконання вимог безпеки, передусім пожежної.

Про це сказав прем’єр-міністр України Володимир Гройсман за підсумками наради з Головою ДСНС Миколою Чечоткіним, передає прес-служба відомства.

«Рішення, яке ми ухвалили, дає можливість провести перевірки всіх місць масового скупчення людей – кінотеатрів, ТЦ, шкіл, садочків. В повній координації з місцевою владою це треба зробити якомога швидко. Це треба робити далі системно», - сказав глава уряду.

Він підкреслив, що перевірки не можуть бути інструментом тиску, натомість мають забезпечити безпеку громадян.

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«Нам потрібні не штрафні санкції, а безпека людей. Важливо, аби ми швидко вели перевірки, давали рекомендації, і вони виконувалися. Якщо хтось в гонитві за додатковою гривнею хоче захаращити свій заклад додатковими конструкціями, які обмежують план евакуації, з тими треба жорстко поступати. Виконали вимоги – будемо вдячні. Не виконали – будемо жорсткими, - зазначив Володимир Гройсман. - Хотів би, аби батьки з дітьми спокійно відвідували розважальні центри і не переживали. Або відпускали дітей в кінотеатр і не думали про те, що там може щось трапитися».

Зі свого боку голова ДСНС підтвердив, що перевірки розпочнуться вже 30 березня, і проходитимуть по всіх громадських закладах в режимі додаткового тренування персоналу.

«Там, де будуть серйозні порушення, наша позиція буде безкомпромісною», - сказав Микола Чечоткін.

28 березня Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман доручив Державній службі з надзвичайних ситуацій, Міністерству регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ та іншим органам провести масштабну перевірку громадських закладів, шкіл, торгових центрів на предмет дотримання норм пожежної безпеки.

Столичні рятувальники до справи взялися сьогодні вже з шостої ранки. Зокрема, був перевірений торгівельний центр Ocean Plaza.

Напередодні надзвичайники провели неофіційну перевірку торгових центів на Рівненщині, надавши консультації щодо дотримання вимог пожежної безпеки.