Суд у "справі Веремія" вирішив призначити обвинуваченому Крисіну державного адвоката

Таке рішення було ухвалено в зв'язку з тим, що обвинувачений Крисін ухиляється від вирішення питання самостійно - укласти угоду із адвокатом.

Апеляційний суд міста Києва постановив призначити Юрію Крисіну, якого обвинувачують у причетності до вбивства журналіста В'ячеслава Веремія, адвоката з Центру надання вторинної безоплатної правової допомоги.

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Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення оголосив головуючий у справі суддя Микола Ященко.

«Беручи до уваги те, що обвинувачений Крисін ухиляється від вирішення питання самостійно - укласти угоду із адвокатом… оскільки не зробив протягом наданого судом часу, що призводить до затягування розумних строків апеляційного розгляду, порушення прав потерпілих, колегія суддів вважає за необхідне призначити Крисіну захисника в порядку статті 49 КПК України», - заявив він.

«Колегія суддів постановила: доручити регіональному Центру надання вторинної безоплатної правової допомоги у місті Києві призначити адвоката для здійснення захисту за призначенням Крисіна під час розгляду в Апеляційному суді міста Києва апеляційної скарги», - додав головуючий суддя Ященко.

Він нагадав, що під час попереднього судового засідання, 19 березня,Крисіну було надано три дні для підписання договору з адвокатом.

Відповідно до рішення суду наступне засідання Апеляційного суду заплановане на 16.00 2 травня 2018 року.

Головуючий у справі суддя Ященко пояснив перерву строком на один місяць тим, що державному адвокату Крисіна потрібно буде ознайомитися з матеріалами справи.

Також в цей період двоє суддів у колегії, яка розглядає цю справу, перебуватимуть у відпустках.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 2 квітня, на засідання Апеляційного суду Києва, який розглядає апеляційну скаргу на рішення першої інстанції щодо призначення Крисіну міри покарання у вигляді 4 років позбавлення волі з відстрочкою на 2 роки, вдруге не прийшов адвокат обвинуваченого. Після цього суд поставив на розгляд питання про призначення Крисіну державного адвоката.

***У ніч на 19 лютого 2014 року на розі вулиць Володимирської та Великої Житомирської в центрі Києва «тітушки» вбили журналіста Веремія. Спочатку його сильно побили, а потім вистрілили в спину.

18 вересня 2015 року начальник управління спецрозслідувань Головного слідчого управління Генпрокуратури Сергій Горбатюк повідомив, що вбивцею Веремія є людина на ім'я Джалал Алієв. За неофіційною інформацією, вбивця воював на боці бойовиків «ДНР» і був убитий у Горлівці в липні 2015 року.

22 грудня 2017 року «тітушці» Крисіну, який добивав битою пораненого журналіста, суддя Шевченківського райсуду Києва Олег Линник виніс вирок у вигляді 4 років позбавлення волі з відстрочкою покарання терміном на два роки. Таким чином, якщо протягом двох років Крисін не вчинить кримінальних злочинів, він буде звільнений від відбування покарання в місцях позбавлення волі.

Прокуратура оскаржила рішення Шевченківського райсуду і просить призначити Крисіну 6 років позбавлення волі.