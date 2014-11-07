Україна не повинна відмовлятися від військових методів для повернення Донбасу - польський генерал

Про це кореспонденту УНІАН у Польщі сказав генерал польської армії у відставці та колишній заступник міністра оборони Вальдемар Скшипчак.

"Не може бути так, що якісь банди сепаратистів - бо це банда озброєних бойовиків, а не військо - вирішують історію України", - сказав він, коментуючи зафіксоване на цьому тижні посилення протистояння на Донбасі.

Співрозмовник агентства зазначив, що українська влада повинна докласти максимум зусиль для того, аби спробувати вирішити конфлікт дипломатичним шляхом, але у випадку невдачі має повне право використати силу.

"Україна не хоче кровопролиття, не хоче війни, але Україна має право на свої території, має право їх надалі контролювати, так як раніше. Якщо не вийде це зробити за допомогою мирних переговорів, Україна повинна зробити це за допомогою військових методів", - сказав він.

Скшипчак назвав складною ситуацію української армії та назвав дуже правдоподібним неприховане введення Росією своїх військ у випадку успішної операції українців проти бойовиків.

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"Вони (росіяни) оголосять світу, що несуть допомогу бідним сепаратистам", - сказав він.

Генерал зауважив, що міжнародна спільнота повинна допомогти українцям в цьому конфлікті та звернув увагу на значні потреби у модернізації та забезпечення української армії.

"Трохи мені дивно, бо Україна багато задекларувала про потреби (які може задовольнити військово-промисловий комплекс Польщі - УНІАН), але насправді не багато з цього вийшло. Не знаю, чому", додав він.

Як повідомляв УНІАН, минулої неділі проросійські бойовики всупереч досягнутим на початку вересня домовленостями про мирне врегулювання конфлікту на Донбасі провели так звані вибори до місцевих органів влади. Крім цього, бойовики активізували напади на позиції українських військових та, за даними експертів, сформували кілька ударних груп, які можуть бути використані для масштабного нападу на контрольовані Україною території.