Близько 1,5 тисячі правоохоронців охороняють центр Києва у зв'язку з націоналістичним маршем

Правоохоронці посилюють превентивні заходи.

У центрі Києва близько 1500 правоохоронців забезпечують правопорядок у зв'язку з проведенням масових заходів за участю націоналістичних організацій.

Про це повідомили у Відділі комунікації поліції Києва.

Зокрема, для підтримання публічної безпеки правоохоронці посилили превентивні заходи. У центрі міста збільшено кількість піших патрулів, працюють кінологи зі службовими собаками, фахівці вибухотехнічної служби. Також столичні правоохоронці звертаються до громадян із проханням не порушувати громадський порядок та сприяти працівникам поліції у виконанні їхніх функцій з охорони правопорядку.

Читайте такожУ Франції розпочався один з найбільших страйків в історії: очікується масове скасування рейсів (фото)Як передає кореспондент УНІАН, рух на вулиці Грушевського від Національного художнього музею до Кріпосного провулку перекрито правоохоронцями. Будівлю парламенту охороняють близько сотні правоохоронців.

Нагадаємо, сьогодні у центрі Києва проходить «Марш сили нації «За українське майбутнє без олігархів!». Декілька тисяч активістів зібралися біля стадіону «Динамо», звідки вирушили до ВР. Простестувальники перекрили рух вулицею Грушевського.

Учасники акції вимагають від ВР ухвалити «антиолігархічний пакет докорінних перетворень»; від Кабінету міністрів – висловити позицію щодо «антиолігархічного пакету докорінних перетворень», підтримати та звернутися до парламенту щодо негайного його розгляду; від президента України Петра Порошенка –зобов’язати коаліцію у ВР негайно внести на розгляд парламенту «антиолігархічний пакет докорінних перетворень» і проголосувати за нього.