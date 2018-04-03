Учасники націоналістичного маршу перекрили рух вулицею Грушевського у Києві (фото)

Декілька тисяч активістів націоналістичних організацій та партій вирушили від стадіону «Динамо» у бік Верховної Ради.

Учасники «Маршу сили нації «За українське майбутнє без олігархів!» перекрили рух вулицею Грушевського у Києві. Як передає кореспондент УНІАН, таким чином наразі рух вулицею на відрізку від стадіону «Динамо» імені Лобановського до вулиці Садової повністю перекрито, оскільки декілька тисяч осіб йдуть проїжджою частиною. Організаторами акції виступають ВО "Свобода", "Національний корпус", НВР "Правий Сектор", КУН, ОУН, "С-14". © УНІАН © УНІАН © УНІАН © УНІАН Як повідомляв УНІАН, у Франції розпочався один з найбільших і найбільш тривалих протестів в історії країни.

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