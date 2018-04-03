Учасники націоналістичного маршу перекрили рух вулицею Грушевського у Києві (фото)

11:07, 03 квітня 2018
Суспільство
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Учасники маршу націоналістів перекрили вулицю у центрі Києва/ фото УНІАН

Як передає кореспондент УНІАН, таким чином наразі рух вулицею на відрізку від стадіону «Динамо» імені Лобановського до вулиці Садової повністю перекрито, оскільки декілька тисяч осіб йдуть проїжджою частиною.

Організаторами акції виступають ВО "Свобода", "Національний корпус", НВР "Правий Сектор", КУН, ОУН, "С-14".

Як повідомляв УНІАН, у Франції розпочався один з найбільших і найбільш тривалих протестів в історії країни.

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Теги: #марш#націоналісти