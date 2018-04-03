В Одесі під час святкування Великодня порядок забезпечуватимуть більш як тисяча правоохоронців

Великодні богослужіння відбудуться в 63 храмах міста.

В Одесі під час святкування Великодня 8 квітня порядок забезпечуватимуть більш як 1 тисяча правоохоронців.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час наради в мерії заявив керівник департаменту муніципальної безпеки Одеської міської ради Віктор Кузнєцов.

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За його словами, громадський порядок підтримуватимуть близько 1,1 тис. поліцейських і бійців Національної гвардії, а також 165 співробітників зазначеного департаменту.

Він зазначив, що створено дев'ять груп швидкого реагування, у складі яких - представники очолюваного ним департаменту, а також інспекції з благоустрою та рятувально-водолазної служби.

Співробітники комунальної установи «Муніципальна варта» вживуть заходів з недопущення транспорту в парково-рекреаційні зони міста.

Великодні богослужіння пройдуть у 63 храмах міста. З 4 по 7 квітня відбудеться костюмована великодня реконструкція.

Чергування буде забезпечено в парку імені Тараса Шевченка, на меморіалі 411-ї батареї, на пляжах «Аркадія», «Ланжерон», «Отрада», «Лузанівка» тощо.