Чоботар без чобіт?: журналісти розповіли, як працівники фонду сприяння житловому будівництву обкрадають вкладників (відео)

Доки тисячі молодих українських родин стоять у нескінченних чергах, чиновники купують квартири за пільговими кредитами.

Співробітники фонду сприяння житловому будівництву обкрадають вкладників і самі купують квартири.

Про це розповідається у сюжеті програми "Гроші".

Власне житло - мрія сотень тисяч українських родин. Майже 15 років тому до черги на молодіжний державний кредит стала і родина львівян - Володимира та Ольги Пукало. То було на початку 2000-х. У 2018 ситуація не дуже, тобто взагалі не змінилася. Як і ще 531 львівська родина - вони і досі без власного куточку. І поки родина Пукалів стояла у черзі - кредити замість них отримували ті, хто мав їх видавати.

Справа у тому, що співробітники фонду сприяння житловому будівництву мають право позачергового отримання пільгових кредитів на житло.

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Кілька працівниць фонду розповідають, як дійсно отримали такі квартири: одна скромну у місті Буча під Києвом, інша - у Києві.

Однак найбільший подив викликає голова цього фонду Сергій Комнатний, який розповідає про те, як щиро переймається "за долю молодих українських сімей".

Насправді ж він і сам не погребував правом придбати житло за пільговим кредитом і придбав пентхайс у Києві поза чергою. Це при тому, що вже мав площу для проживання ще до оформлення договору.

Найцікавіше ж те, що наразі цей пентхаус здається орендарям, а ще одна квартира, яку також придбав чиновник використовується як офіс для нотаріальної контори його дружини.

А тим часом тисячі молодих українських родин стоять у нескінченних чергах.