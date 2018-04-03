НАЗК направило до поліції шість висновків щодо неподання декларацій екс-посадовцями Пенсійного фонду

Порушення виявили під час проведення у Пенсійному фонді перевірки дотримання вимог антикорупційного законодавства.

Національне агентство з питань запобігання корупції направило до поліції шість обґрунтованих висновків щодо неподання декларацій колишніми посадовими особами Пенсійного фонду України.

Про це повідомляє прес-служба НАЗК.

"Національне агентство з питань запобігання корупції направило до Головного управління Національної поліції в місті Києві ще 6 обґрунтованих висновків щодо неподання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, колишніми посадовими особами Пенсійного фонду України. Рішення про це прийняті на засіданні Національного агентства", - йдеться у повідомленні.

Читайте такожНАЗК може розпочати перевірку декларацій посадовців після 10 квітня

Зазначається, що порушення виявили під час проведення у Пенсійному фонді планової перевірки дотримання вимог антикорупційного законодавства.

"Зокрема, не подали декларації після звільнення за 2016 рік головні спеціалісти Бузунова Ольга Дмитрівна, Опилат Наталія Леонідівна, Гринчевська Юлія Володимирівна, Запашна Світлана Олександрівна, Корицька Віра Миколаївна та Філіппова Інна Олександрівна", - повідомили у Нацагентстві.