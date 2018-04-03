На Харківщині розпочалися масштабні командно-штабні навчання, призвали резервістів (фото)

4 квітня відбудеться практична фаза навчань з територіальної оборони.

На Харківщині під керівництвом оперативного командування "Схід" розпочалися масштабні командно-штабні навчання з територіальної оборони, які триватимуть до 5 квітня.

Військкомати відпрацюють взаємодію між штабом зони тероборони у Харкові та всіма районними штабами, повідомили у прес-службі Міноборони України.

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В рамках практичного заходу у Богодухівському районному військкоматі вже успішно здійснено призов із запасу воїнів-резервістів, які тимчасово стали до лав роти охорони військової установи.

У середу, 4 квітня, відбудеться практична фаза навчань з територіальної оборони та виконання бійцями роти охорони Богодухівського районного військкомату бойових стрільб зі стрілецької зброї, відпрацювання ними спеціальних тактичних вправ, умовне знешкодження ворожих мін тощо.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці січня у Сухопутних військах Збройних сил України на базі однієї з військових частин на Харківщині розпочалися збори резервістів оперативного резерву першої черги.