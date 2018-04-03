На Харківщині розпочалися масштабні командно-штабні навчання, призвали резервістів (фото)

21:40, 03 квітня 2018
Суспільство
8750
Навчання триватимуть до 5 квітня / фото mil.gov.ua

Військкомати відпрацюють взаємодію між штабом зони тероборони у Харкові та всіма районними штабами, повідомили у прес-службі Міноборони України.

Читайте такожМуженко розповів про оновлення ЗСУ

В рамках практичного заходу у Богодухівському районному військкоматі вже успішно здійснено призов із запасу воїнів-резервістів, які тимчасово стали до лав роти охорони військової установи.

У середу, 4 квітня, відбудеться практична фаза навчань з територіальної оборони та виконання бійцями роти охорони Богодухівського районного військкомату бойових стрільб зі стрілецької зброї, відпрацювання ними спеціальних тактичних вправ, умовне знешкодження ворожих мін тощо.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці січня у Сухопутних військах Збройних сил України на базі однієї з військових частин на Харківщині розпочалися збори резервістів оперативного резерву першої черги.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #навчання#Харківщина#резервісти