Стан Балуха погіршується, але він не має наміру припиняти голодування - адвокат

Незаконно засуджений український активіст Володимир Балух з 19 березня продовжує безстрокове голодування.

Стан здоров'я засудженого в анексованому Криму українського активіста Володимира Балуха, який продовжує голодування, погіршується.

Однак, він не має наміру зупиняти протест. Про це Крим.Реалії розповіла адвокат Ольга Дінзе.

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«Йому це (голодування – ред.) важко дається. Крім того, відбуваються постійні провокації з боку адміністрації установи, які приносять йому смачні продукти харчування, спокушаючи його все ж почати приймати їжу. Це трохи дестабілізує його, але він тримається і тримає своє слово», – сказала адвокат.

Представники російських правоохоронних органів в анексованому Криму справу Балуха, умови утримання і стан його здоров'я публічно не коментують.

Незаконно засуджений український активіст Володимир Балух з 19 березня продовжує безстрокову голодовку.

ФСБ Росії затримала Володимира Балуха 8 грудня 2016 року. Співробітники ФСБ стверджували, що знайшли на горищі будинку, де мешкає Володимир Балух, 90 патронів і кілька тротилових шашок.

Захист Балуха і правозахисники стверджують, що він став жертвою репресій за свою проукраїнську позицію – за прапор України, який був у дворі його будинку.