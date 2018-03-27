Засуджений у Криму Балух після оголошення голодовки тільки п'є воду і чай - правозахисник

Адвокат кілька разів намагався відвідати українського активіста, але через великі черги в СІЗО йому так і не вдалося цього зробити.

Засуджений в окупованому Криму український активіст Володимир Балух після оголошення голодовки тільки п'є воду і чай.

Про це Крим.Реаліі повідомила керівник Кримської правозахисної групи Ольга Скрипник.

«Адвокат кілька разів намагався відвідати Балуха, але через великі черги в СІЗО йому так і не вдалося цього зробити. Наразі нам відомо, що він вживає тільки рідину: воду, чай. Ніяких твердих продуктів він не їсть», - розповіла Скрипник.

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За її словами, Балух міг залишитися в СІЗО без речей першої необхідності.

«Після того, як 12 березня Балуха повезли на суд у Роздольне і обрали йому запобіжний захід - його відразу відвезли в одиночну камеру, не давши зібрати особисті речі, предмети гігієни. Ми зараз не знаємо, чи є у нього необхідні речі», - додала правозахисниця.

Засуджений в окупованому Росією Криму за звинуваченням у зберіганні боєприпасів Балух продовжує голодування, протестуючи проти винесеного йому вироку, однак стан здоров'я українського активіста викликає тривогу в його близьких.

Як повідомлялося, Балух 19 березня оголосив голодування на знак протесту проти винесеного йому вироку.

Рідні висловили стурбованість станом його здоров'я.

Раніше правозахисники повідомили, що Балух знаходиться в одиночній камері під цілодобовим спостереженням без зв'язку.

14 березня підконтрольний Кремлю Верховний суд Криму змінив вирок українському активісту. Суддя виключив зі звинувачення пункт про придбання боєприпасів, Балуха засудили до 3 років і 5 місяців позбавлення волі в колонії-поселенні, а також штрафу в розмірі 10 тис. рублів (близько 4,6 тис. грн).

ФСБ Росії затримала Балуха 8 грудня 2016 року, заявивши про виявлення на горищі його будинку патронів та кількох тротилових шашок.

Захист і правозахисники стверджують, що активіст став жертвою репресій за свою проукраїнську позицію - прапор України у дворі його будинку.