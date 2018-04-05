Вихід є завжди: мережу підкорило життєстверджуюче відео, як вантажівка врятувалася від повені (відео)
16:39, 05 квітня 2018Суспільство
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Машина намагалася втекти від стихії.
Вихід є завжди: у мережі з'явилося життєстверджуюче відео, як вантажівка врятувалася від повені
У пустелі Саудівської Аравії після сильних гроз сталася несподівана повінь. Потоком води одну вантажівку відрізало від інших. National Geographic опублікували відео з висоти, як автомобіль вибирався з водяної пастки.
У ролику видно, що машина шукає шлях, аби не потрапити у стрімкий потік. Автомобіль їхав дуже швидко, намагаючись проскочити небезпечну ділянку. Фінал цієї епопеї виявився щасливим: водієві вдалося врятувати і себе, і вантажівку.
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