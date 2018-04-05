Вихід є завжди: мережу підкорило життєстверджуюче відео, як вантажівка врятувалася від повені (відео)

16:39, 05 квітня 2018
Суспільство
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У ролику видно, що машина шукає шлях, аби не потрапити у стрімкий потік. Автомобіль їхав дуже швидко, намагаючись проскочити небезпечну ділянку. Фінал цієї епопеї виявився щасливим: водієві вдалося врятувати і себе, і вантажівку.

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Теги: #повінь#автомобіль#Саудівська Аравія#пустеля