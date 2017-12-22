Жителі села у Криму кидалися під військову вантажівку, щоб не дати встановити локатор (фото, відео)

Під Керчю виникло протистояння жителів села Золоте із силовиками, які розпочали встановлення РЛС на території села, поруч з приватними земельними ділянками.

Конфлікт дійшов до того, що люди стали кидатися під військову техніку, щоб перешкоджати будівництву, передає "Керч.ФМ".

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Одній з учасниць конфлікту – місцевій жительці - стало зле і знадобилася допомога медиків. На місце приїхала "швидка".

Дати роз'яснення щодо встановлення РЛС намагалися і адміністрація сільради, й представники силовиків на сході громадян 20 грудня.

Як розповіли мешканці Золотого, досі їм ніхто дозвільну документацію на проведення будівельних робіт, встановлення РЛС, землевідведення не показав. Але вже приїхали бетонозмішувачі.

Довідка УНІАН. Росія в березні 2014 року після введення військ анексувала український Крим, організувавши "референдум" з його самовизначення. Самопроголошена кримська влада заявила, що 96,77% висловилися за приєднання Криму до Росії.

18 березня в Кремлі був підписаний так званий "договір" про прийняття до складу РФ Криму і Севастополя. Країни Заходу не визнають анексію Криму і ввели низку економічних санкцій проти РФ.