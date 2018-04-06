Найбільше День Незалежності в Україні поважає молодь - опитування

Найменше це свято поважають люди пенсійного віку.

Офіційне свято День Незалежності України найбільше поважають представники молоді – 20% опитаних українців.

Як йдеться в результатах опитування Київського міжнародного інституту соціології, найменше це свято поважають люди пенсійного віку – 11%.

В регіональному розрізі День Незалежності України найбільше поважають у західному регіоні (24%), найменше – у південному регіоні (9%).

"У центральному регіоні "так" відповіли 16% опитаних, у східному - 14%", - йдеться у дослідженні.

Також люди з початковою освітою менше за інших люблять День Конституції України та День Незалежності України (2% і 10% відповідно) проти 8% і 26% для людей з вищою освітою.

Читайте такожСоціологи назвали найпопулярніші офіційні свята серед українців

Разом з тим, загалом День Незалежності зайняв 7 місце серед найпопулярніших офіційних свят для українців - 16%. На 6 місці - День Перемоги (31%).

Київський міжнародний інститут соціології проводив опитування громадської думки з 9 по 18 лютого 2018 року у 110 населених пунктах в усіх областях України, окрім Автономної Республіки Крим, за стохастичною вибіркою, репрезентативною для населення України віком від 18 років. Методом інтерв'ю опитано 2043 респондентів. Опитування у Луганській і Донецькій областях проводилося лише на підконтрольній українською владою території, вибірка репрезентативна для населення України віком від 18 років.

Статистична похибка вибірки не перевищує: 3.3% для показників близьких до 50%, 2,8% - для показників близьких до 25%, 2,0% - для показників близьких до 10%, 1,4% - для показників близьких до 5%.