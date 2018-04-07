В Україну прибуде нова зміна литовських військових інструкторів

Група складається з 12 професійних військових і військових-добровольців.

Для проведення військово-навчальної операції до України відправляться службовці Добровольчих сил оборони Литви.

Про це повідомляє Delfi.

Група прибуде на зміну військовим Драгунського батальйону імені княгині Біруте, який повернувся в Литву з України після проведення навчальних заходів.

Нова група литовських військових інструкторів, яка направляється для виконання військово-навчальної операції в Україні, буде вже третьою. Вона складається з 12 професійних військових і військових-добровольців.

Інструктори пробудуть в Україні до кінця червня.

Литовські військові разом з інструкторами із США, Канади, Польщі та Великобританії навчатимуть українських військових плануванню операцій, проводити і оцінювати навчання, стрільби та інше.

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Литовські військові інструктори з серпня 2015 року допомагають готувати українських військових. Вони безпосередньо не беруть участь в бойових діях і антитерористичних операціях в Україні. Військово-навчальна операція призначена для навчання збройних сил України.