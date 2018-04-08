У СІЗО Сімферополя затриманим дають їжу з личинками - мати політв'язня Панова

За її словами, кожен раз, коли вона прямує до Криму, щоб побачитися з сином, то везе з собою до десяти кілограмів продуктів.

Мати обвинуваченого російським слідством в організації диверсий у Криму Євгена Панова Віра Котелянець заявила, що в СІЗО №1 Сімферополя затриманим, в тому числі її синові, дають їжу з личинками і мухами.

Таку заяву Віра Котелянець зробила в коментарі кореспонденту Крим.Реалії, передає "Радіо Свобода".

За її словами, кожен раз, коли Котелянець направляється до Криму, щоб побачитися з сином, вона везе з собою до десяти кілограмів продуктів.

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«Я намагаюся зараз, побільше з дому (продуктів - ред.) возити. По-перше, наші продукти смачніше, і я краще тут буду гроші витрачати, ніж там буду витрачати. Намагаюся, щоб вітаміни були, тому що там їжа, яку їсти взагалі не можна. Там все: всякі личинки, різні мухи», – розповіла мати політв'язня.

Раніше повідомлялося, що в серпні 2016 року ФСБ Росії затримали громадян України Євгена Панова та Андрія Захтея за звинуваченням у підготовці терактів на півострові. Пізніше у Севастополі затримали ще трьох «українських диверсантів» – Дмитра Штиблікова, Олексія Бессарабова і Володимира Дудку.

В українських силових відомствах стверджували, що затримані громадяни України не є їх співробітниками.