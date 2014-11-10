Серед поранених під час теракту в Харкові опинився боєць одного з добровольчих батальйонів

У Харкові в лікарні станом на 10.00 10 листопада залишаються вісім постраждалих внаслідок теракту в рок-пабі «Стіна», один з яких представився як боєць добровільчого батальйону “Золоті ворота”.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Харківської міської ради з посиланням на директора Департаменту охорони здоров'я Юрія Сороколата.

За його даними, 9 листопада після вибуху в пабі, в Харківську лікарню швидкої і невідкладної медичної допомоги ім. О. І. Мещанінова були доставлені 10 людей.

Читайте також"Це був теракт": очевидці розповіли подробиці про вибух у Харкові (відео)

Сороколат зазначив, що двох постраждалих обстежили і відправили на амбулаторне лікування. Решта отримала опіки й осколкові поранення, їхній стан оцінюється як стабільний і середньої тяжкості.

Заступник Харківського міського голови Світлана Горбунова-Рубан сьогодні під час брифінгу заявила: “Всі (постраждалі - УНІАН) отримують необхідну медичну допомогу. Жодних занепокоєнь щодо життя цих людей на сьогоднішній день немає”.

За її даними, на цей час одна жінка та двоє чоловіків, котрі постраждали внаслідок теракту, з багаточисельними осколковими пораненнями, госпіталізовані до відділення політравми, ще троє чоловіків госпіталізовані до опікового відділення (двоє з них перебувають в реанімації) - в одного з них діагностовано опік тіла на площі до 40%.

Вона зауважила, що одна з постраждалих отримала травму очей, однак загрози втрати зору немає.

Заступник мера зауважила, що постраждалі вражені металевими осколками.

Вона зазначила, що всі госпіталізовані віком до 40 років, вагітних та дітей серед них немає.

Горбунова-Рубан також повідомила,що один з постраждалих представився як боєць добровільчого батальйону “Золоті ворота”.

Читайте такожУ харківському пабі, де пролунав вибух, збирали допомогу для переселенців та бійців АТО

Вона підкреслила, що наведені відомості стосуються постраждалих, госпіталізованих до міських лікувальних закладів. Вона не виключила, що дехто міг звернутися до обласних медичних закладів.

Як повідомляв УНІАН, 9 листопада о 21.45 у Харкові в рок-пабі «Стіна», що на вулиці Римарській в центрі міста, стався вибух. За даними Держслужби з надзвичайних ситуацій, постраждало 11 осіб.

Правоохоронці кваліфікували вибух як терористичний акт. Управління СБУ в Харківській області розпочало розслідування за ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України (терористичний акт з тяжкими наслідками).