Адвокат Балуха зможе дізнатися про стан здоров’я свого підзахисного не раніше 2 квітня

Саме на 2 квітня призначений розгляд кримінальної справи, заведеної на Балуха через «дезорганізацією» порядку в ізоляторі тимчасового тримання.

Адвокат засудженого в анексованому Росією Криму українського активіста Володимира Балуха Ольга Дінзе повідомила, що зможе побачити підзахисного і дізнатися повну інформацію про стан його здоров’я не раніше 2 квітня.

Читайте такожБалуха тримають в одиночній камері і позбавили зв'язку з родичами

Про це вона повідомила виданню Крим. Реалії. «На даний час є неможливим його відвідати і дізнатися про стан його здоров’я. Повну інформацію ми отримаємо тільки, коли його побачимо, – 2 квітня», – сказала Дінзе.

Саме на 2 квітня призначений розгляд кримінальної справи, пов’язаної з «дезорганізацією» порядку в ізоляторі тимчасового тримання. Цю справу проти Балуха завели в серпні 2017 року, після того, як він подав заяву в поліцію на незаконні дії начальника ІТТ, а той у відповідь подав скаргу на активіста.

Як повідомлялося, засуджений в анексованому Криму за звинуваченням у зберіганні боєприпасів український активіст Балух 19 березня оголосив голодування на знак протесту проти винесеного йому вироку.

Рідні висловили занепокоєння станом здоров’я Балуха.

Раніше правозахисники повідомили, що Балух перебуває без зв’язку в одиночній камері під цілодобовим спостереженням.

14 березня підконтрольний Кремлю Верховний суд Криму змінив вирок українському активістові Балуху. Суддя вилучив зі звинувачення пункт про придбання боєприпасів, активіста засудили до 3 років і 5 місяців позбавлення волі в колонії-поселенні, а також штрафу у 10 тис. рублів (близько 4,6 тис. грн).

ФСБ Росії затримала Володимира Балуха 8 грудня 2016 року, заявивши про виявлені на горищі його будинку патрони і кілька тротилових шашок.

Захист Балуха і правозахисники стверджують, що він став жертвою репресій за свою проукраїнську позицію - прапор України на подвір’ї його будинку.