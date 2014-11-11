У Донецькій області створять штаб із забезпечення продуктами

Як повідомили в прес-службі Донецької обласної держадміністрації, цей штаб очолить перший заступник голови обласної держадміністрації Олександр Кравцов.

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Олександр Кіхтенко підкреслив, що перша задача обласної влади - "забезпечити гуманітарною допомогою людей, які живуть на передовій", особливо важливо доставляти її туди, де одна половина населеного пункту контролюється владою, а друга - так званою "Донецькою народною республікою". Подібна ситуація склалася в місті Єнакієве, де основна частина міста зайнята бойовиками, а території, які входять до складу міської ради, такі як Вуглегірськ, Булавинське та Ольховатское знаходяться під контролем України.

"Люди повинні розуміти, що вони не кинуті напризволяще, що українська влада і українська армія про них піклуються, допомагають їм", - сказав голова облдержадміністрації.

Він зазначив, що гуманітарні вантажі у вигляді продуктів першої необхідності облдержадміністрація спільно з військовими регулярно доставляє в найбільш проблемні міста, що знаходяться на лінії фронту.