У Донецькій області через бойові дії не працюють 147 шкіл

Про це повідомили в прес-службі Донецької облдержадміністрації з посиланням на департамент освіти і науки.

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У повідомленні наголошується, що через бойові дії не розпочався навчально-виховний процес у школах Донецька (25 шкіл), Авдіївки (7), Кіровського (3), Горлівки (6), Єнакієве (10), Дебальцеве (8), Ясинуваті (7), а також у школах Мар'їнського (11), Новоазовського (11), Тельманівського (14), Шахтарського (14), Ясинуватського (13) районів і 19 школах-інтернатах.

З 1 вересня навчально-виховний процеспочався в 547 (50 %) загальноосвітніх школах регіону, які знаходяться на неокупованій терористами території області. Контингент учнів, які приступили до навчання, склав 152,143 тис. учнів. З них прийнято до навчання 12,5 тис. учнів з числа вимушених переселенців. Крім того, близько 40 тис. учнів такої категорії продовжили навчання в інших областях України.

Також у штатному режимі почали роботу 79 (71,1 %) професійно-технічних навчальних закладів, 31 (38,1 %) вищий навчальний заклад I-II рівня акредитації та 6 (17,6 %) вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації.