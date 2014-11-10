На порозі гуманітарної катастрофи: Луганщина через обстріли залишається без води, світла і тепла
Допустити ремонтні бригади для відновлення пошкодженої інфраструктури бойовики відмовляються.
У Луганській області ряд сіл через обстріли залишилися без води, тепла та електрики.
Про це УНІАН повідомили в прес-службі Луганської облдержадміністрації з посиланням на голову ОДА Геннадія Москаля.
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Згідно з повідомленням, 9 листопада бойовики здійснили ряд артилерійських і мінометних обстрілів контрольованих Україною населених пунктів Луганської області, а саме: селищ Трьохізбенка, Кряківка, Борівське, Тошківка, Біла Гора, Нижнє, Кримське, м. Золоте.
Крім того, місто Щастя з боку Веселої Гори (контролюється терористами) обстрілював снайпер.
Через бойові дій в Трьохізбенці, Кряківці і Сокольниках немає газопостачання, а в Кримському - води.
Допустити ремонтні бригади для відновлення пошкодженої інфраструктури бойовики відмовляються.
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Москаль зазначив, що найбільш напружена ситуація склалася поблизу смт Чорнухине Попаснянського району, яке протягом учорашнього дня п'ять разів обстрілювали із систем залпового вогню "Град".
В результаті сильно пошкоджено систему електро-, газо-, водо- та теплопостачання, є зруйновані житлові будинки, поранено одного українського силовика. У Чорнухиному назріває гуманітарна катастрофа, а підійти туди поки що неможливо через бойові дії.