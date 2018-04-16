ЄБА закликала змінити підпорядкування морської пошуково-рятувальної служби

Асоціація закликає віднести Морську пошуково-рятувальну службу (МПРС) до сфери управління ДСНС та передбачити її фінансування за рахунок держбюджету.

Про це йдеться у відкритому листі Європейської Бізнес Асоціації на адресу прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана. У своєму зверненні Асоціація закликає віднести Морську пошуково-рятувальну службу (МПРС) до сфери управління Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) і передбачити її фінансування за рахунок Державного бюджету України в наступному році.

Така позиція, на думку ЄБА аргументована тим, що зараз джерелом фінансування діяльності МПРС є корабельний збір. Експерти Асоціації проаналізували світові практики фінансування установ, на які покладено функції пошуку і рятування на морі, і прийшли до висновку, що функція щодо забезпечення безпеки мореплавства в частині здійснення аварійно-рятувальних робіт є публічною, а значить повинна фінансуватися державою за рахунок державного бюджету.

Так, в Україні ДСНС фінансується з Державного бюджету, а не за рахунок власників будинків, в яких можуть виникнути аварійні події. На думку експертів Асоціації, такий же підхід може бути застосований до здійснення аварійно-рятувальних робіт на морі.

Також, згідно з текстом листа, відповідно до Закону України «Про морські порти України», використання коштів від портових зборів допускається виключно за їх цільовим призначенням. А корабельний збір справляється на користь користувача портової акваторії, а також власника операційної акваторії причалу. Основною метою корабельного збору є фінансування утримання і розвитку акваторії та морської інфраструктури відповідного порту. Поточний стан справ, крім іншого, призводить до того, що судна, які при заході в морський порт використовують тільки його (або пов'язані з його діяльністю) гідротехнічні споруди, що забезпечують фінансування також і МПРС, послугами якої не користуються, адже вони актуальні тільки в разі виникнення надзвичайних аварійних подій.

У листі також йдеться, що компанії-члени Асоціації стурбовані тим, що використання портових зборів на цілі, інші від змісту портової інфраструктури, що призводить до її поступового занепаду і погіршення конкурентоспроможності вітчизняних портів.