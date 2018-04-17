Нацгвардія та поліція переходять на посилений режим роботи

9 травня очікується проведення близько 2 тисяч заходів, участь у них візьме понад півмільйона громадян.

У кінці квітня - на початку травня Нацполіція, Нацгвардія, Держприкордонслужба та Держслужба з НС переходять на посилений варіант несення служби.

По всій Україні очікується проведення масових заходів. Про це повідомляє прес-служба МВС.

"9 травня очікується проведення близько 2 тисяч заходів. Участь у них візьме понад півмільйона громадян. Найбільшої уваги в цей день потребуватиме столиця, а також південно-східні регіони держави. У зв'язку з цим планується залучити понад 25 тисяч правоохоронців", - йдеться у повідомленні.

Заступник голови Національної поліції України Олександр Фацевич наголосив, що з 26 квітня і по 9 травня в Україні будуть масові заходи, які можуть використовувати для провокацій та дестабілізації ситуації.

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«28 квітня відзначатиметься 71-ша річниця сумнозвісної операції «Вісла», яка була пов’язана з примусовою депортацією етнічних груп українців зі східних районів Польщі. На цьому фоні ми не виключаємо нових провокацій, спрямованих на загострення українсько-польських відносин. Вони можуть бути спрямовані проти дипломатичних установ Польщі чи об'єктів польсько-української історії», - сказав Олександр Фацевич.

Пріоритетом також є і місто Одеса. "На травневі свята припадає річниця трагічних подій, що були в Одесі 2 травня 2014 року. Заходи 2 травня постійно супроводжуються конфліктами між прихильниками «Антимайдану» та представниками проукраїнських організацій", - додали у відомстві.

Зазначається також, що сновні зусилля спрямовані на затримання проросійсько налаштованих осіб, які намагатимуться потрапити в Україну для дестабілізації ситуації, а також запобігання незаконного переміщення зброї. В пунктах пропуску перебуватимуть озброєні резерви. Організовані заходи по посиленню захисту кордону з Росією, Молдовою та тимчасово окупованим Кримом. Здійснюється біометричний контроль, який на сьогоднішній день вже пройшли 95 тисяч іноземців, з них - 71 тисяча громадян РФ.

Раніше повідомлялося, що на святкуванні річниці визволення Одеси від нацистів група одеситів раптово заспівала радянський марш.