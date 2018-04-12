"Вставай, страна огромная": на святкуванні річниці визволення Одеси від нацистів раптово заспівали радянський марш

11:12, 12 квітня 2018
Суспільство
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Як повідомляє "Цензор.НЕТ", фрагмент запису події опублікував користувач соцмережі Сергій Стерненко. Запис зроблено під час святкування річниці звільнення Одеси від нацистів.

Як повідомляв УНІАН, раніше в Одесі біля консульства Росії обезголовили і спалили опудало з прапором РФ.

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Теги: #Одеса#гімн