"Вставай, страна огромная": на святкуванні річниці визволення Одеси від нацистів раптово заспівали радянський марш

Група одеситів заспівала радянський марш "Священна війна" під час виконання гімну України.

Група одеситів під час виконання гімну України заспівала радянський марш "Священна війна".

Як повідомляє "Цензор.НЕТ", фрагмент запису події опублікував користувач соцмережі Сергій Стерненко. Запис зроблено під час святкування річниці звільнення Одеси від нацистів.

Як повідомляв УНІАН, раніше в Одесі біля консульства Росії обезголовили і спалили опудало з прапором РФ.