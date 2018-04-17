В українських в'язницях знизилася смертність

17:22, 17 квітня 2018
Суспільство
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Ілюстрація \ REUTERS

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Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції повідомив начальник управління Генеральної прокуратури з нагляду за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних провадженнях та інших заходів примусового характеру у місцях несвободи В'ячеслав Свірець.

"В 2018 році на сьогоднішній день, на 17 квітня, ми маємо 145 померлих в системі проти 176 на 17 квітня 2017 року", - заявив він.

За його словами, у попередні роки спостерігалося зростання смертності у системі.

"Ви пам'ятаєте сумнозвісний "закон Савченко", завдяки якому значно зменшилося, більш як на 10 тис. населення в'язниць в 2016 році. І поряд з тим ми невпинно спостерігали зростання смертності. Це було пов'язано з різними чинниками - з ненаданням медичної допомоги, з неякісним наданням, з невчасним вивезенням до цивільних лікарень. В 2017 році невпинно продовжувалося зростання смертності", - сказав Свірець.

Водночас заступник міністра юстиції Денис Чернишов зазначив, що загалом минулого року загинуло понад 500 осіб. "За минулий рік дещо більше 500 було померлих в системі. Серед них - десь 60 осіб скоїли самогубство", - додав він.

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Теги: #в'язні#в'язниця#смертність