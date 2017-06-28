Самогубство 20-річного українця розкрило схеми здирництва в російській тюрмі - ЗМІ

Самогубство 20-річного ув'язненого українця Стаса Трунякова в російській тюрмі, на думку правозахисників, розкрило кримінальні схеми вимагання великих сум грошей у родичів в'язнів. Про це повідомляє ura.ru.

Стверджують, що їх організували відомі авторитети — в тому числі злодій в законі з клану Діда Хасана. Правозахисники вважають, що в схемі замішаний і начальник колонії Гейс Гулієв. Станіслава Трунякова знайшли висячим у зашморгу без ознак насильницької смерті 25 червня.

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Російський правозахисник, засновник соціальної мережі Gulagu.net Володимир Осечкін стверджує, що Станіслава Трунякова після упіймання з партією наркотиків етапували в тюрму, де місцеві авторитети стали називати його "баригою" і обклали даниною. Бандити вимагали у нього і його родини 50 тисяч рублів, які на волі збирали "усім миром": друзі і родичі, що жили в Україні, залізли в борги, але за безпеку Стаса виплатили гроші. Однак "прес" не припинився.

"Під страхом побиття і зґвалтування Станіслава змушували робити масаж смотрящим, носити чай і каву, прибирати і прати чужі речі, його використовували 20 годин на добу, не даючи толком спати і їсти. Бандитам 50 тисяч здалося мало, і вони зажадали більше", — пише Осечкін.

Мама молодої людини заклала сільський будинок в Луганській області в банк, щоб зібрати необхідну суму. А інший родич взяв кредит. За даними джерела правозахисника, отримані від вимагання гроші, йшли на підкуп посадових осіб, які перевіряють, як відбувається ремонт в тюрмі. При цьому виділені бюджетні кошти розкрадалися.

Всі ці дії, на думку, Осечкіна, покривав сам начальник тюрми Гейс Гулієв, який нібито був у частці з кримінальними авторитетами.

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Як повідомили в прес-службі обласної прокуратури, за фактом суїциду в тюрьмі співробітники прокуратури по нагляду за дотриманням законів у виправних установах Тюменської області почали перевірку.

Ситуація вже вийшла на міжнародний рівень. Звістка про смерть громадянина України дійшла до посольства цієї країни в РФ.

Виправна колонія №2 вже згадувалася в новинних зведеннях у зв'язку з жорстоким поводженням з ув'язненими. У 2015 році четверо засуджених заявили, що до них була застосована фізична сила. Однак перевірка тоді не встановила фактів побоїв.